«Уже много лет»: Жуков рассказал о планах на патент фразы «18 мне уже»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 52 0

Сергей Жуков заявил, что не планирует патентовать фразу «18 мне уже»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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По словам артиста, эти слова и так ассоциируются только с ним долгие годы.

Певец Сергей Жуков опроверг сообщения о его планах запатентовать фразу «18 мне уже» в разговоре с 5-tv.ru.

Солист группы «Руки вверх!» назвал данную новости фейком и отметил, что не стоит верить подобным слухам.

«Сейчас много фейков, поэтому не думаю, что нужно на все вестись», — сказал он.

По словам артиста, до этого момента он не задумывался ничего регистрировать. При этом он подчеркнул, что данная фраза ассоциируется у слушателей только с ним. И, если кто-либо захочет ее запатентовать, то вряд ли ему удастся это сделать.

«Знаете что такое тождество? Есть такое понимание в юриспруденции. Невозможно просто зарегистрировать то, что уже используется кем-то много много лет», — объяснил исполнитель.

Ранее в сети появилась информация о том, что Сергей Жуков подал заявку на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Отмечалось, что артист якобы устал от того, что все используют строчку из его композиции. Ее печатают на шариках, пивных кружках, футболках и других товарах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Жуков обратился в Верховный суд по спору о правах на фонограммы.

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