Сергей Жуков обратился в Верховный суд по спору о правах на фонограммы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

В музыкальных разбирательствах участвует и бывший коллега артиста по группе «Руки вверх!» Алексей Потехин.

Сергей Жуков обратился в Верховный суд по спору о фонограммах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает бороться за права на оригинальные фонограммы. На этот раз он подал иск в Верховный суд, о чем свидетельствуют данные из карточки производства, опубликованной на официальном сайте аппарата. В заявлении указано требование признать ничтожными сделку о передаче исключительных прав на музыкальный материал и договор о предоставлении лицензии на использование фонограмм.

В суд Сергей Жуков обратился вместе с бывшим коллегой и сооснователем «Руки вверх!» Алексеем Потехиным. Спор идет между артистами и первым продюсером группы Андреем Маликовым и лейблом «Джем», он касается 13 песен, в том числе «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя», «Чужие губы» и других. Исковое заявление находится на рассмотрении у судьи.

В своей борьбе за творческое наследие группы Сергей Жуков готов идти до последней инстанции. В декабре прошлого года музыкант написал обращение на имя главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой. Певец просил у руководителей ведомств помощи в защите авторских прав на песни.

Вскоре после этого в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», имеющих отношение к деятельности Андрея Маликова, прошли оперативно-розыскные мероприятия. Предположительно, они связаны с судебным спором между продюсером и его бывшими подопечными. Маликова, возможно, подозревают в подделке документов, якобы подтверждающих его права на фонограммы «Руки вверх!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России.

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