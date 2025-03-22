Садальский о последних днях жизни Голубкиной: «Весила уже 30 кг, счет шел на часы»

Сейчас решается вопрос о месте захоронения актрисы — с мамой или покойным мужем?

Актер Станислав Садальский сообщил, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина накануне смерти была очень плоха и весила уже всего 30 килограммов. Об этом он написал в личном блоге.

«Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 килограммов, счет шел на часы», — написал Садальский в личном блоге.

Станислав отметил, что пока не знает, где будет захоронен гроб с телом актрисы. Но у него есть два предположения — с мамой или покойным супругом Андреем Мироновым. Их могилы находятся недалеко друг от друга на Ваганьковском кладбище в Москве.

«Прости за все, прощай, люблю», — заключил Садальский свое обращение к коллеге и близкому человеку.

Двумя неделями ранее Лариса Голубкина отметила 85-летие. Актриса умерла сегодня после продолжительной борьбы с онкологией. Последние годы жизни были для нее тяжелыми из-за болезни.

В Театре Российской Армии сообщили, что прощание с актрисой пройдет в стенах театра 25 марта. Точное время еще уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про историю любви Миронова и Голубкиной.