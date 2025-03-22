В столице пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Москвичей приглашают на благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он пройдет 12 и 13 апреля на территории пространства «Хлебозавод № 9». Участники узнают о работе некоммерческих организаций (НКО), поучаствуют в квестах, а также посетят кинопоказ. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Фестиваль приурочен ко Дню мецената и благотворителя. В программе — встречи с экспертами, мастер-классы, интерактивы и ярмарка. На ней более 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры», — отметила Наталья Сергунина.

Площадку поделят на три тематические зоны. На первой из них расскажут о волонтерстве, предложат создать своими руками элементы декора, а также поучаствовать в квесте. За выполнение заданий игроки получат наклейки, которые можно будет обменять на памятные призы.

Во второй зоне фестиваля представят различные социально ориентированные проекты и организации города. Гости смогут поддержать приюты для животных, передав для них корм.

На третьей площадке 12 апреля, в День космонавтики, покажут фильм «Вызов». А для детей подготовили интерактивный кукольный спектакль, во время которого зрители узнают много интересных фактов о космосе. Чуть позже посетители увидят необычное световое и музыкальное шоу. Кроме того, эксперты и сотрудники НКО поделятся вдохновляющими историями из жизни своих подопечных и расскажут, как помогать и участвовать в благотворительных программах.

Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в столице в шестой раз. За все время его посетили более 50 тысяч человек, свыше 100 некоммерческих организаций города представили свои проекты и провели интерактивы.