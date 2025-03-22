В столице пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

На ярмарке в рамках мероприятия более 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры.

В столице пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичей приглашают на благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он пройдет 12 и 13 апреля на территории пространства «Хлебозавод № 9». Участники узнают о работе некоммерческих организаций (НКО), поучаствуют в квестах, а также посетят кинопоказ. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Фестиваль приурочен ко Дню мецената и благотворителя. В программе — встречи с экспертами, мастер-классы, интерактивы и ярмарка. На ней более 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры», — отметила Наталья Сергунина.

Площадку поделят на три тематические зоны. На первой из них расскажут о волонтерстве, предложат создать своими руками элементы декора, а также поучаствовать в квесте. За выполнение заданий игроки получат наклейки, которые можно будет обменять на памятные призы.

Во второй зоне фестиваля представят различные социально ориентированные проекты и организации города. Гости смогут поддержать приюты для животных, передав для них корм.

На третьей площадке 12 апреля, в День космонавтики, покажут фильм «Вызов». А для детей подготовили интерактивный кукольный спектакль, во время которого зрители узнают много интересных фактов о космосе. Чуть позже посетители увидят необычное световое и музыкальное шоу. Кроме того, эксперты и сотрудники НКО поделятся вдохновляющими историями из жизни своих подопечных и расскажут, как помогать и участвовать в благотворительных программах.

Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в столице в шестой раз. За все время его посетили более 50 тысяч человек, свыше 100 некоммерческих организаций города представили свои проекты и провели интерактивы.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:29
Слухи набирают обороты: появилось подтверждение возможного разрыва принца Гарри и Меган Маркл
18:13
«Ушла красивая, талантливая женщина»: Андрей Ургант про смерть Голубкиной
18:00
Принц Уильям в Эстонии прокатился на танке у границы с Россией
17:43
В столице пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»
17:25
«Светлая память»: Мария Голубкина объявила о смерти матери на спектакле «Синяя птица»
17:07
Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

Сейчас читают

«Чтобы земля была пухом»: Немоляева горько переживает смерть Голубкиной
«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп