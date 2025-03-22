Принц Уильям в Эстонии прокатился на танке у границы с Россией

Член британской королевской семьи принц Уильям посетил крупнейшую военную базу НАТО в Эстонии и прокатился на танке недалеко от российской границы. Об этом сообщает издание Daily Mail. Сейчас на границе РФ в Эстонии находится 900 британских военных.

Как пишут зарубежные СМИ, наследник Карла III прибыл на базу «Тапа» 21 марта — данное место является крупнейшим расположением сил НАТО на территории страны, которое находится всего в 150 километрах от российской границы.

Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Недавно отметивший свое 42-летие принц Уэльский, облаченный в военную форму и берет, сначала побывал на экскурсии по воинской части, а после этого, переодевшись в шлем и защитные очки, прокатился в танке Challenger 2 и боевой машине пехоты Warrior.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уверен на 100%, что Россия не планирует нападать на европейские страны.