«Могу сказать одно»: Никас Сафронов оценил подарок Путина Трампу

Художник Никас Сафронов: подаренный Путиным Трампу портрет бесценен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России подарил американскому коллеге портрет.
Портрет, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, — бесценныое произведение искусства. Соответствующее заявление сделал народный художник РФ, член Российской академии художеств Никас Сафронов в ходе беседы с aif.ru.
«В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — поделился мнением о портрете он.
Сафронов добавил, что в творческих кругах не принято оценивать те работы, чье авторство остается неизвестным. Художник пообещал дать более детальный комментарий, если автор сам раскроет свое имя миру.
«Такая работа, вероятнее всего, бесценна», — оценил Сафронов портрет Дональда Трампа.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подарил Трампу портрет ведущего российского художника. Необычный презент вручил адресату американский спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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