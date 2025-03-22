«Могу сказать одно»: Никас Сафронов оценил подарок Путина Трампу

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 55 0

Художник Никас Сафронов: подаренный Путиным Трампу портрет бесценен

«Могу сказать одно»: Никас Сафронов оценил подаренный Путиным Трампу портрет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Президент России подарил американскому коллеге портрет.

Портрет, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, — бесценныое произведение искусства. Соответствующее заявление сделал народный художник РФ, член Российской академии художеств Никас Сафронов в ходе беседы с aif.ru.

«В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — поделился мнением о портрете он.

Сафронов добавил, что в творческих кругах не принято оценивать те работы, чье авторство остается неизвестным. Художник пообещал дать более детальный комментарий, если автор сам раскроет свое имя миру.

«Такая работа, вероятнее всего, бесценна», — оценил Сафронов портрет Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подарил Трампу портрет ведущего российского художника. Необычный презент вручил адресату американский спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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