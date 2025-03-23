Женщина и восьмилетний ребенок пострадали в ДТП с Porsche в Москве

Столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Женщина и ребенок пострадали в ДТП на 84-м километре МКАД в Москве. Произошло столкновение трех автомобилей. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

«Всего участниками ДТП стали три автомобиля. Женщина и ребенок находились в Porsche», — сказал он.

Столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Один из них — красный Porsche Cayenne. Сидевшие внутри женщина и ребенок приблизительно восьми лет получили травмы. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, она оказалась заблокирована в салоне автомобиля. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли ей выбраться

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что КАМАЗ насмерть сбил 12-летнего ребенка на самокате в Москве. От полученных травм мальчик скончался на месте. Трагедия произошла на пересечении улиц Михайловская и Большая Академическая. Главный подозреваемый в ДТП — 44-летний иностранный гражданин. Он был задержан. Следственный комитет в ближайшее время проведет допрос.

Обстоятельства инцидента выясняются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.