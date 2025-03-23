Мэра Стамбула Имамоглу отправили под арест

В Турции арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Вскоре он будет доставлен в тюрьму. Об этом сообщил телеканал Sözcü.

«Мэр столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции», — указано в материале.

По данным телеканала A Haber, Имамоглу задержан на фоне подозрений по делу об организации коррупции в мэрии, взяточничестве и подкупе. Среди выдвинутых обвинений указано пособничество терроризму, создание преступной организации, а также «незаконное получение персональных данных» и «фальсификация результатов тендеров».

Накануне Экрем Имамоглу был взят под стражу в ходе антикоррупционной операции, что вызвало массовые протесты по всей Турции.

Глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обострившейся ситуацией власти запретили проведение массовых политических акций в городе. Тем не менее, 22 марта на улице собрались около миллиона человек. Во время этого в районе Сарачхане Стамбула сотрудники полиции несколько раз применили перцовый газ, а также стали использовать резиновые пули.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заместителю главы подмосковной Дубны Павлу Гришину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.