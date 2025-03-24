Уиткофф: США ожидают реального прогресса от переговоров в Саудовской Аравии

Главная задача — сблизить стороны конфликта.

США надеются на значительный успех в ходе переговоров в Саудовской Аравии, направленных на достижение перемирия между Россией и Украиной в акватории Черного моря. Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США, сделал такое заявление в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море между обеими странами, а из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня», — сказал Уиткофф.

Основная задача предстоящих переговоров — достичь взаимопонимания между сторонами конфликта через обсуждение конкретных вопросов.

«Таков план действий. Именно это мы намерены сделать. Думаю, у нас это получается довольно эффективно. И, думаю, вы увидите, что после понедельника (24 марта. — Прим. ред.) будет объявлено о гораздо большем прогрессе», — предположил Уиткофф.

В тот же день Майкл Уолтц, занимающий пост советника президента США по вопросам национальной безопасности, сообщил, что США и Россия планируют обсудить вопросы, связанные с территориями, а также восстановление торговых перевозок по Черному морю после завершения боевых действий в этом регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Уиткофф не исключает вероятность вооруженного противостояния между Штатами и Ираном.