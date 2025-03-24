Уиткофф: США ожидают реального прогресса от переговоров в Саудовской Аравии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Уиткофф: переговоры в Саудовской Аравии приведут к реальному прогрессу

Уиткофф заявил об ожидании от переговоров в Саудовской Аравии реального прогресс

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главная задача — сблизить стороны конфликта.

США надеются на значительный успех в ходе переговоров в Саудовской Аравии, направленных на достижение перемирия между Россией и Украиной в акватории Черного моря. Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США, сделал такое заявление в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море между обеими странами, а из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня», — сказал Уиткофф.

Основная задача предстоящих переговоров — достичь взаимопонимания между сторонами конфликта через обсуждение конкретных вопросов.

«Таков план действий. Именно это мы намерены сделать. Думаю, у нас это получается довольно эффективно. И, думаю, вы увидите, что после понедельника (24 марта. — Прим. ред.) будет объявлено о гораздо большем прогрессе», — предположил Уиткофф.

В тот же день Майкл Уолтц, занимающий пост советника президента США по вопросам национальной безопасности, сообщил, что США и Россия планируют обсудить вопросы, связанные с территориями, а также восстановление торговых перевозок по Черному морю после завершения боевых действий в этом регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Уиткофф не исключает вероятность вооруженного противостояния между Штатами и Ираном.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

3:55
Комик Конан О’Брайен получит премию имени Марка Твена в области юмора
3:38
Для блогеров введут штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре
3:15
Уиткофф: США ожидают реального прогресса от переговоров в Саудовской Аравии
2:56
Центральный рынок загорелся на площади 800 «квадратов» в Великом Новгороде
2:40
Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке
2:21
«На 180 градусов»: жена Петрова рассказала о трудностях во время беременности

Сейчас читают

«Аморальный поступок» — адвокат о действиях блогера Акима Апачева в Судже
«Никто не бил»: боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену
«Надеюсь, что все получится»: Буланова заинтриговала будущим старшего сына
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп