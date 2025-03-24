В Париже пройдет суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Разбирательство перенесли на другую дату по состоянию здоровья актера.

В Париже пройдет суд против Жерара Депардье по делу о домогательствах

Фото: www.globallookpress.com/Thierry Roge

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В Париже 24 и 25 марта состоится судебный процесс против 76-летнего актера Жерара Депардье по делу о возможных сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Le Temps.

Изначально слушание было запланировано на октябрь 2024 года, но было перенесено по просьбе адвоката Депардье из-за состояния здоровья артиста. Обвинения против актера выдвинули две женщины: 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя помощница директора, чье имя остается неизвестным.

Судебное разбирательство связано с инцидентами, которые произошли в сентябре 2021 года во время съемок фильма режиссера Жана Беккера «Зеленые волны».

Это не единственное уголовное дело, связанное с Депардье. Актер также стал фигурантом других разбирательств о сексуальных домогательствах во Франции. Сам Жерар всегда отрицал все обвинения в свой адрес.

Кроме того, в 2025 году актера заподозрили в налоговом мошенничестве, в том числе в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег в особо крупном размере, а также в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, обвиняемый в домогательствах Жерар Депардье не явился в суд.

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