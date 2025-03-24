Выгодно, но трудно: названо лучшее время для покупки долларов

Александр Абрамов: в банках нет наличных долларов, а безналичные бессмысленны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Экономист посоветовал приобретать валюту уже сейчас.
В настоящий момент на валютном рынке наблюдается благоприятный период для приобретения долларов. Несмотря на множество положительных факторов, сам процесс покупки может стать не таким простым, как кажется. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
По словам экономиста, текущий курс в состоянии оказать особое влияние на покупку долларов, поскольку их приобретение сейчас весьма выгодно. Эксперт отмечает, что американская валюта по цене находится на необычно низком уровне.
Тем не менее, проблема с дефицитом долларов в форме наличных остается актуальной для банков в текущей ситуации.
«Если человек сегодня заходит в банк, то, как правило, наличных долларов нет, а безналичные доллары довольно бессмысленны», — отметил Абрамов, подчеркивая, что это создает определенные трудности для желающих совершить покупку.
Ранее 5-tv.ru писал, что санкционная политика президента США Дональда Трампа может навредить доллару.
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