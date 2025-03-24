Выгодно, но трудно: названо лучшее время для покупки долларов

Экономист посоветовал приобретать валюту уже сейчас.

В настоящий момент на валютном рынке наблюдается благоприятный период для приобретения долларов. Несмотря на множество положительных факторов, сам процесс покупки может стать не таким простым, как кажется. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

По словам экономиста, текущий курс в состоянии оказать особое влияние на покупку долларов, поскольку их приобретение сейчас весьма выгодно. Эксперт отмечает, что американская валюта по цене находится на необычно низком уровне.

Тем не менее, проблема с дефицитом долларов в форме наличных остается актуальной для банков в текущей ситуации.

«Если человек сегодня заходит в банк, то, как правило, наличных долларов нет, а безналичные доллары довольно бессмысленны», — отметил Абрамов, подчеркивая, что это создает определенные трудности для желающих совершить покупку.

Ранее 5-tv.ru писал, что санкционная политика президента США Дональда Трампа может навредить доллару.