Выгодно, но трудно: названо лучшее время для покупки долларов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Александр Абрамов: в банках нет наличных долларов, а безналичные бессмысленны

Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Экономист посоветовал приобретать валюту уже сейчас.

В настоящий момент на валютном рынке наблюдается благоприятный период для приобретения долларов. Несмотря на множество положительных факторов, сам процесс покупки может стать не таким простым, как кажется. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

По словам экономиста, текущий курс в состоянии оказать особое влияние на покупку долларов, поскольку их приобретение сейчас весьма выгодно. Эксперт отмечает, что американская валюта по цене находится на необычно низком уровне.

Тем не менее, проблема с дефицитом долларов в форме наличных остается актуальной для банков в текущей ситуации.

«Если человек сегодня заходит в банк, то, как правило, наличных долларов нет, а безналичные доллары довольно бессмысленны», — отметил Абрамов, подчеркивая, что это создает определенные трудности для желающих совершить покупку.

Ранее 5-tv.ru писал, что санкционная политика президента США Дональда Трампа может навредить доллару.

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