«Конец эпохи»: санкционная политика Трампа может навредить доллару

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Санкционная политика Трампа может нанести вред доллару

FT узнала об угрозе доллару из-за санкционной политики Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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За несколько месяцев американский лидер сильно испортил отношения с другими государствами.

Санкционная политика американского лидера Дональда Трампа может нанести ущерб доллару, заявил экономист Барри Эйхенгрик. Его слова приводит газета Financial Times.

«Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — сказано в материале.

Эйхенгрик заявил, что Трамп не просто ослабил, а «вовсе разрушил» отношения с другими государствами в течение нескольких месяцев. Вероятное последствие такой политики — прекращение существования доллара как ведущей мировой валюты.

Существуют рабочие группы, которые борются с попытками обойти санкции против России. Известно, что США практически неактивны в них. Европейские чиновники не понимают, с чем это связано. Вероятные причины — нехватка времени и квалифицированных кадров либо политические решения Соединенных Штатов.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что Дональд Трамп дал распоряжение пересмотреть санкционную политику страны. Американский лидер объяснил этот шаг стремлением перейти к режиму максимально действенных санкций ввиду того, что на мировой арене начинают отказываться от доллара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Уиткофф передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения.

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