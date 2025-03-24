Хочет выйти по УДО, но дисциплина хромает: на самом ли деле Ефремов исправился

Актер раскаивается в содеянном и заверяет, что встал на истинный путь.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, которого посадили в тюрьму за смертельное ДТП, за время нахождения в исправительной колонии позволял себе нарушать дисциплину. Об этом заявил судья Алексеевского районного суда в Белгородской области во время заседания по поводу условно-досрочного (УДО) освобождения артиста. За процессом наблюдает корреспондент 5-tv.ru.

Выяснилось, что Ефремов на регулярной основе совершал проступки. Например, покидал рабочее место, чтобы попить чай, хранил мобильный телефон, а также не соблюдал форму одежды. Хотя он утверждал, что вел себя хорошо.

«Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал, до сих пор», — сказал он.

Однако Ефремов заявил, что встал на путь исправления в колонии. Он многому научился, в частности, освоил шитье и резьбу по дереву. Актер также тоскует по своей профессии и даже снял в колонии несколько фильмов для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Более того, Ефремов говорит, что алкоголь — его главный враг, который он уже исключил из своей жизни. Вместе с тем артист жалуется на свое здоровье. За последние полгода его трижды обследовали врачи-пульмонологи, и они настаивают на необходимости срочного лечения актера, поскольку диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких.

Михаил Ефремов уже несколько лет находится в местах лишения свободы. В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada. Пострадавший водитель, Сергей Захаров, работал курьером. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ефремов во время суда пообещал никогда не пить.