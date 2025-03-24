Эрмитаж может запретить коммерческие фотосессии после скандала с блогерами

Провокационным стал поход блогеров в Эрмитаж. Сотрудница музея заподозрила, что посетительница пришла не смотреть, а себя показать, и намерена провести в роскошных интерьерах коммерческую съемку. А это уже должно оплачиваться по другим тарифам.

К слову, так все и оказалось. И именно ухищрения, на которые идут интернет-деятели, могут в итоге сказаться на кошельке обычных туристов. Почему? И есть ли все-таки дресс-код для Эрмитажа? «Известия» провели собственный эксперимент. Что из этого получилось, рассказал корреспондент Максим Облендер.

Выходной эрмитажный час пик. Наш корреспондент прихорашивалась все утро, подбирала аксессуары, всеми способами пыталась подчеркнуть, что главным экспонатом будет она.

Не смутил кассиров и профессиональный зеркальный фотоаппарат. Но вот пару блогеров, чье видео уже облетело соцсети, вычислили сразу.

Цены фиксированные. За свадебную фотосессию берут пять тысяч, постановочная съемка, например, в исторических костюмах, будет стоить дороже, рассказывают фотографы, которые как раз купили разрешение.

«Костюмированная вот эта за десять тысяч. Там до пяти человек, включая фотографа. То есть четыре модели и один фотограф может пройти», — рассказал фотограф.

Девушки утверждают, они платить отказались. Их аргументы в духе «я в этом образе хожу каждый день» не сработали. В комментариях в интернете сразу стали обсуждать, а какую одежду вообще считать повседневной. Почему, условно, в джинсах и майке в Эрмитаже можно фотографироваться бесплатно, а в вечернем платье и с элегантной сумочкой — нельзя?

Администраторы музея таких моделей определяют, видимо, с первого взгляда.

«Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены», — прокомментировали ситуацию в Telegram-канале Эрмитажа.

Посты действительно про конкретный образ и бренды. После резонанса они, естественно, набрали куда больше просмотров. Между тем, услуга по продаже фотосессий помогает музею покрывать систему льгот и сохранять стоимость билета.

«Сейчас блогеры, в основном, продвигаются на хайпе, и то, что мы видим, это какая-то склейка, которая больше выгодна была именно девушкам. Те, кто был в Эрмитаже, снимал в Эрмитаже, знает: если вы не мешаете посетителям, если вы не совершаете каких-то из ряда вон действий, никто к вам не подойдет, никто ничего не скажет», — объяснила фотограф Ольга Парфентьева.

Вдобавок пышные платья, костюмированные шествия и дефиле с сумочками часто мешают тем, кто пришел действительно в музей.

«Да, раздражает. Я пришел смотреть на экспонаты, а не на них», — сказал один из посетителей музея.

«Перекрывают какие-то экспонаты, может быть. Мы не блогеры, кстати. Когда коммерческая съемка, она мешает обычным посетителям», — заявил экскурсант.

Если гости будут продолжать «в серую» использовать музейные залы для своих рекламных съемок, Эрмитаж не исключает отмену всех платных фотосессий. Такое предупреждение уже появилось в социальных сетях музея.