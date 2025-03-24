Выполнял служебный долг: Аксенов почтил память военкора Александра Федорчака

Сотрудник «Известий» погиб в зоне СВО 24 марта.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал погибшего военкора «Известий» Александра Федорчака мужественным человеком. Трагическую новость чиновник прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Погиб наш земляк, военный корреспондент издания „Известия“ Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек. До начала СВО Александр работал на телеканале „Крым 24“, с 2022 года был корреспондентом телеканала „Звезда“. С первых дней спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях», — написал Аксенов.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

«Разделяю вашу скорбь и боль. Вечная память и Царствие Небесное», — отметил Аксенов.

Александр Федорчак погиб 24 марта 2025 года, работая над репортажем на территории ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин прокомментировал трагическую гибель военного корреспондента Александра Федорчака. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины продолжают целенаправленные атаки на журналистов, выполняющих свою профессиональную миссию.