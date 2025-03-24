«Страшная потеря» — генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин о гибели военкора Александра Федорчака
Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин: смерть военкора Федорчака — страшная потеря
Фото: Вконтакте/Александр Федорчак/id13667241
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военный корреспондент погиб 24 марта во время работы над репортажем на территории ЛНР.
Гибель военкора Александра Федорчака — страшная потеря для коллектива. Об этом заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.
«Сегодняшняя гибель Александра Федорчака — еще одна страшная потеря нашего коллектива. Саша был молодой, талантливый журналист, у которого впереди должно было быть еще много сюжетов, много достижений, целая жизнь. Особенно горько, когда погибают такие молодые ребята, которые столько не успели сделать», — отметил Тюлин.
Гендиректор МИЦ «Известия» напомнил, что ВСУ продолжает наносить целенаправленные удары по журналистам, выполняющим свой долг.
«Несмотря ни на какие договоренности, заявления, бьют исподтишка по тем, кто не может ответить встречным огнем. Но мы уверены, что те, кто это сделал, совсем скоро понесут справедливое наказание», — подчеркнул Тюлин.
Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта во время работы над репортажем на территории ЛНР, попав под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что военкор Денис Кулага в своем Telegram-канале прокомментировал трагическую смерть коллеги.
- 24 мар
- Су-34 уничтожил опорник боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 мар
- ВС РФ бьют по резервам боевиков ВСУ и отрезают пути снабжения в Харьковской области
- 24 мар
- Огонь «Градов» накрыл танки боевиков ВСУ
- 24 мар
- Уничтожили блиндаж боевиков ВСУ точным выстрелом. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 мар
- «Никто не бил»: боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену
- 23 мар
- ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожье
- 23 мар
- Когда замолкнут орудия: украинские военные преступники должны понести наказание
- 23 мар
- Сжимают кольцо вокруг Купянска: российские военные давят на врага с севера
- 23 мар
- Бежать некуда: боевики ВСУ переодеваются бабушками, чтобы покинуть Курскую область
- 21 мар
- «Политы кровью»: Мезенцев отметил важность памяти героев ВОВ и спецоперации
Читайте также
47%
-0.77 91.53
0.10
Нашли ошибку?