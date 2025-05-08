Музыка Победы: как создавались легендарные песни Великой Отечественной войны

Эти композиции звучали в окопах и в домах, у костра и со сцен, в госпиталях и даже с позиций неприятеля — из сворованных немцами советских патефонов.

Фронтовая песня позволяла советским бойцам, бросившим вызов фашистским захватчикам, не сдаваться. В материале 5-tv.ru рассказываем о знаменитых песнях Великой Отечественной войны и истории их создания.

Пять дней — и шедевр!

Советский военный оркестр во время парада войск Красной Армии на улицах освобожденного Берлина. Фото: РИА Новости/Виктор Кинеловский

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/12510512/track/17666009">Священная война</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4379065">Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова</a> на Яндекс Музыке

Песня «Священная война» стала матерью всех фронтовых композиций тех страшных лет. Удивительно, но впервые она была исполнена уже на пятые сутки после официального сообщения о начале войны с Германией.

Текст песни — его написал советский поэт Василий Лебедев-Кумач — был опубликован 24 июня 1941 года в газетах «Известия» и «Красная звезда». В тот же день к ней была написана и музыка, ее автором стал композитор Александр Александров. Писали, что он остался под таким впечатлением от прочитанного стихотворения, что тут же чуть ли не в беспамятстве бросился к роялю. Коллектив Александрова списывал в тетради наскоро набросанные мелом на грифельной доске ноты и слова, распечатывать их времени не было.

Репетировали «Священную войну» сутки и уже на пятый день она была исполнена на Белорусском вокзале оркестром, провожающим на фронт солдат.

Интересно, что в ряде стран песня была переведена на местные языки. Так в Польше ее знали под названием Żołnierzu do szeregu stań («Солдат, вставай в строй»), в Восточной Германии — Der Heilige Krieg («Священная война»)», в Венгрии — Fel, küzdelemre, hős Haza («Вперед, в бой, герой Родины!»).

Самая народная

Фото: РИА Новости

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/9526962/track/15349292">Катюша</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/430144">Георгий Виноградов</a> на Яндекс Музыке

Ни для кого не секрет, что эта песня сочинялась до начала Великой Отечественной войны и все же именно она стала ее неофициальным музыкальным символом.

Оригинальные слова легендарной «Катюшы» написал поэт Михаил Исаковский и все же многие всерьез называют ее народной композицией. Все из-за многочисленных версий, появлявшихся впоследствии по ходу войны.

Интересно, что есть куплеты, посвященные непосредственно гвардейскому реактивному миномету БМ-13, которую и называли «Катюшей», но, в основном, главной героиней песни была простая русская женщина, правда в разных ипостасях. Катюша представала партизанкой, солдатом, медсестрой и девушкой, провожающей любимого на фронт.

Известна также и более необычная версия, в которой Катюша была жительницей оккупированного немцами села:

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

А за нею немец молодой.

«Подарю тебе, Катюша, бусы,

Подарю я перстень золотой.

На тебе, Катюша, я женюся,

Увезу в Германию с собой».

Катюша немцу отказывает, напоминая, что сердце ее отдано «чернобровому Ване, которого знает вся страна». Немец понимает, что его девушка не полюбит, что не удастся ему прельстить ее дарами, верность Катюши останется непоколебимой — и убивает ее. Эта версия заканчивается такими словами:

Умерла красавица Катюша,

Умерла Катюша как герой.

Существовали «Катюши», описывающие подвиги вполне реальных Катюш. Текст одной из таких песен был опубликован в 1943 году в газете «На штурм». В центре музыкального повествования стояла фигура фронтовой санитарки Кати Пастушенко, которая встала за пулемет, чтобы отразить атаку врага.

Для многих наших бойцов «Катюша» была своей, родной песней — как сестра, как подруга, как любимая девушка. Интересны воспоминания военного корреспондента Ильи Сельвинского, которые публикует газета «Дальневосточный Комсомольск». Журналист тогда участвовал в боях на Керченском полуострове.

«Однажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, расположенного поблизости, „Катюшу“. Немцы проигрывали ее раз за разом. Это разозлило наших бойцов, мол, как это подлые фашисты могут играть нашу песню?! Не бывать этому! В общем дело кончилось тем, что мы совершенно неожиданно бросились в атаку на немецкий окоп… „Катюша“ вместе с патефоном была доставлена к своим», — вспоминал Сельвинский.

Репортаж из землянки

Фото: РИА Новости

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4644362/track/31421789">В землянке</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/302220">Леонид Утёсов</a> на Яндекс Музыке

Вечным спутником фронтовиков стала песня «В землянке», написанная военным корреспондентом Алексеем Сурковым.

Он попал на фронт в самом начале войны. Однажды, это случилось в ноябре 1941 года, к командному пункту, где временно располагались и военкоры, стали подступать немцы. Спасаться пришлось в блиндаже под минометным обстрелом. В какой-то момент офицеры решились на прорыв.

Немного погодя, оказавшись в безопасности, Сурков набросал заметку, описав обстановку в землянке, где разместили журналистов. Вероятно, еще находясь в шоковом состоянии он и не заметил, как начал писать в рифму. Получившиеся стихи — в повествование было лихо вплетена любовная линия — журналист отправил супруге, заметка же вышла отредактированной без лирики и в прозе.

Спустя несколько месяцев, в редакцию газеты «Фронтовая правда», где работал Сурков, пришел композитор Константин Листов. Музыкант искал тексты для новых шедевров. Вот тогда Сурков и вспомнил про свои стихи.

«Домашние стихи не претендовали на то, что когда-то из них получится печатаемое произведение, а уж про песню и речи не могло быть», — признавался журналист.

Через неделю песня была готова. На фронте ее пели и обычные солдаты, и музыкальные коллективы, которые ездили на передовую с концертами для бойцов. Настоящую же популярность «В землянке» обрела, когда вошла в репертуар Лидии Руслановой. Сам же Сурков получал множество ответных стихов, их ему писали женщины, откликнувшиеся на чувства, изложенные автором.

Как «Катюша» и «Священная война», «В землянке» была переведена на несколько иностранных языков и имела ряд вариаций с незначительными отличиями.

Птицы поют о павших на полях сражений

Фото: РИА Новости/Юрий Кавер

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/7071265/track/50937394">Журавли</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/430143">Марк Бернес</a> на Яндекс Музыке

Этот реквием всем солдатам, погибшим на войне, появился уже после ее окончания. Музыку к знаменитым «Журавлям» сочинил композитор Ян Френкель. Оригинальные слова принадлежали аварскому поэту Расулу Гамзатову. Адаптировал их Наум Гребнев. В его переводе «джигиты» Гамзатова, «с кровавых не пришедшие полей», например, превратились в «солдат».

«Слова этой песни имели конкретный адрес — миллионам павших, не вернувшихся с полей сражений Отечественной войны, но в то же время не вижу причин, по которым нельзя посвящать „Журавлей“ жертвам войн всех времен», — писал позже Расул Гамзатов.

Блестяще исполнил песню легендарный Марк Бернес. Печально, но для него она стала последней композицией в карьере. Запись певец осуществлял уже будучи тяжело больным. Он не смог самостоятельно добраться даже до студии — его отвез сын — и умер спустя месяц после завершения работы. Песня была записана с одного дубля.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/31921375/track/113356553">Соловьи</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/430144">Георгий Виноградов</a> на Яндекс Музыке

«Журавли» — не последняя военная песня, в которой упоминаются птицы. Не менее известны были «Соловьи». Напевая строчки Алексея Фатьянова на музыку Василия Соловьева-Седого советский народ просил птиц не тревожить солдат.

Интересна история создания песни. Композитор и поэт встретились в номере гостиницы «Москва». Первый работал там над новой опереттой, второй, отличившийся на фронте, проводил свой десятидневный отпуск. Фатьянов знал, что Соловьев-Седой живет рядом и явился к нему в номер с двумя заготовками для новых песен — слова были написаны им на фронте. В тот же день они записали легендарные «Соловьи», а затем тут же и представили на суд первым слушателям — постояльцам соседних номеров.

Так в композиции были сделаны и первые изменения. Известно, что живший в этой же гостинице некий генерал Соколов стал соавтором текста, предложив заменить слово «ребята» на «солдаты».