Российские силы продолжают активно наступать.

Подробности освобождения села Срибное в ДНР впервые показали в нашем Минобороны. Чтобы подобраться к населенному пункту, бойцам пришлось пройти пять километров по полю, которое вдоль и поперек было усеяно французскими минами. Туда же боевики стянули несколько БМП Bradley.

Но все это не остановило прорыв российских подразделений. Ключом к успеху стало господство в воздухе — его обеспечили операторы дронов. Дальнейшее сопротивление не имело смысла. Противник бросил позиции и отступил.

О том, насколько значимую роль играет разведка, говорят и следующие кадры. Пехота ВСУ попала в объектив нашего беспилотника. И всего через несколько минут артиллеристы нанесли по координатам точный удар.

А в Запорожской области врага не спасла от прилета даже качественная маскировка среди деревьев. Расчет орудия «Гиацинт» поразил самоходку М777 производства НАТО.