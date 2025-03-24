Владимир Путин обратил внимание на нехватку школ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в будущем аграрном сезоне ждут рекордного урожая — рассчитывают собрать не менее 13 миллионов тонн зерновых культур и десяти миллионов тонн пшеницы. Об этом президенту России Владимиру Путину сегодня на встрече в Кремле доложил губернатор региона.

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, развивают на Кубани и виноделие. За последние пять лет площадь виноградников увеличилась сразу на шесть с половиной тысяч гектаров. Это позволило в два с половиной раза нарастить производство игристых алкогольных напитков.

Особое внимание уделяют и объектам социальной инфраструктуры. За последние годы в Краснодарском крае построили более сотни школ. Однако, как заметил президент, этого по-прежнему недостаточно. Четверть учеников вынуждены заниматься во вторую смену.

Есть также нехватка медицинских бригад скорой помощи. На решении этих вопросов глава государства рекомендовал сделать акцент — во время следующего срока на посту руководителя региона.

«Очень многое сделано за последние годы, я это вижу, это очевидная вещь. Но при таком масштабе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания. Для того, чтобы понять, что является наиболее важным, нужно, конечно, с людьми напрямую общаться.

Вы это делаете, знаю, но особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов — с тем, чтобы на следующий период более четко выстроить приоритеты и понимать, чего люди ждут и чего будут ждать от руководства края, для того, чтобы их вопросы, проблемы решались как можно быстрее и как можно качественнее.

Вы с людьми работаете, повторяю еще раз, но в ходе предвыборной кампании нужно эту работу интенсифицировать, увеличить количество контактов прямых. Несмотря на то, что и текущих задач много, но тем не менее общение с людьми — это, может быть, даже важнее, чем текучка сегодняшнего дня. Вот на это обратите внимание. А так в целом все получается, край развивается. Могу только пожелать Вам удачи», — поручил российский президент.

Что касается поддержки участников специальной военной операции (СВО), то, как рассказал губернатор, в следующем году в Краснодарском крае откроют реабилитационный центр, рассчитанный на 500 человек. Еще одно важное направление для работы — модернизация дорожной сети в регионе.