Мишустин заявил об увеличении темпов роста экономики РФ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

ВВП нашей страны по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Второй год подряд экономика России движется темпами, превышающими среднемировые. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчетом о работе кабмина за год.

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, превышающими среднемировые. <…> Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в 2024 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) был равен 4,1%, что в разы превышает показатели многих развитых стран. В шесть раз рост отечественной экономики превысил темпы европейских государств. В некоторых европейских странах  отмечается рецессия, например, в Германии.

Российские показатели ВВП за предыдущий год впервые преодолели рубеж в 200 триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центробанк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Инфляционное давление снизилось, но оно все еще очень высокое.

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