Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Молдавии попирают демократию.

В Кремле осудили действия молдавских властей после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это открытое давление на политических конкурентов.

«Во многом, наверное, они копируют манеру поведения в соседней Румынии, где попрали демократию. Кишинев избрал такую же тактику — не обращать внимание на закон, не обращать внимание на принципы демократии, не обращать внимание на принципы политического плюрализма и просто оказывать неприкрытое давление на всех политических конкурентов. Мы, конечно же, осуждаем подобные действия», — отметил Дмитрий Песков.

В эти минуты в столице Гагаузии сотни людей вышли на улицы в поддержку главы автономии. Евгению Гуцул без объяснения причин задержали накануне в аэропорту Кишинева, откуда она планировала вылететь в Стамбул. Прокуратура Молдавии позже аргументировала это якобы запретом на выезд из страны. Сейчас Гуцул находится в национальном антикоррупционном центре, под стражу ее взяли на трое суток.

Обвинения ей до сих пор не предъявили. Соратники Гуцул заявили, что для этого и оснований нет, а весь беспредел творится по указке Кишинева. Представители политического блока «Победа» подтвердили, что таким образом действующее правительство пытается избавиться от оппонентов, которые поддерживают сотрудничество с Россией.

«Если мы не называем Российскую Федерацию агрессором, значит, мы не с ними. А они почему-то Российскую Федерацию видят агрессором, видят какую-то угрозу. Ночами какие-то танки снятся им. Вообще непонятно, о чем говорят. Сегодня уже как бы весь мир уже видит, кто агрессор и кто виноват в этой войне. Все уже выражено», — заявил председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

Так, Евгения Гуцул за пророссийские взгляды подвергается нападками со стороны Кишинева. Политическое преследование началось после ее победы на выборах Башкана Гагаузии в 2023 году. Тогда в власти Молдавии попытались объявить результаты голосования незаконными. А после — против Гуцул и ее соратников завели уголовное дело о якобы незаконном финансировании политической партии, которое сама Гуцул назвала сфабрикованным.