Парламент Армении принял закон о вступлении в Европейский союз
Представители правящей партии проголосовали за принятие документа.
Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru
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Парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления в Европейский союз». Интересно, что ЕС никого не звал.
Между тем, Россия не раз предупреждала, что Армения не сможет усидеть на двух стульях сразу. Выбор европейского пути лишит Республику членства в Евразийском экономическом союзе.
Ранее премьер-министр государства Никол Пашинян заявлял, что не намерен выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку страна лишится торговых льгот и пойдет снижение товарооборота с Россией.
К слову, объем продаж между Арменией и ЕС в разы меньше, чем с нашей страной.
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