Невидимая грань: как распознать первую стадию алкогольной зависимости

Самый опасный напиток — это пиво.

Провалы в памяти, исчезновение рвотного рефлекса и постепенное увеличение доз выпитого — первые признаки формирования алкогольной зависимости. Об это в беседе с aif.ru рассказал врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.

Современные исследования Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) опровергают миф о «безопасных» дозах алкоголя. Особенно коварен пивной алкоголизм, который начинается с одной-двух бутылок по выходным.

Со временем развивается толерантность — для достижения желаемого эффекта требуется все больше спиртного. Если при попытке отказаться от алкоголя даже на неделю появляется раздражительность, тревожность или бессонница — это серьезный повод задуматься.

Хотя официально термина «женский алкоголизм» не существует, у представительниц прекрасного пола зависимость развивается особым образом.

Физиологические особенности — меньший водный баланс и менее активные ферменты, расщепляющие алкоголь, делают девушек более уязвимыми. Добавляет проблем и психологический фактор: женщины чаще пьют в одиночестве, тщательно скрывая свою привычку от окружающих.

Ключевые признаки начинающейся зависимости:

Постепенное увеличение доз алкоголя;

Нетерпеливое ожидание повода выпить;

Появление алкогольных палимпсестов (провалов в памяти);

Исчезновение рвотного рефлекса при передозировке;

Ухудшение настроения в трезвом состоянии;

Если вы или ваши близкие заметили эти симптомы — не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов на полное выздоровление. Помните: безопасной дозы алкоголя не существует, а привычка «расслабляться» с бокалом может незаметно перерасти в серьезную зависимость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому нужно быть особенно осторожным во время авиаперелета.