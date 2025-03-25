Риск тромбоза: кому нужно быть особенно осторожным во время авиаперелета

Некоторым категориям людей необходимо подготовить организм к путешествию на самолете.

Перепады давления в самолете могут вызвать образование тромбов у людей с болезнями сосудов, беременных, спортсменов на «сушке», курильщиков и женщин, принимающих оральные контрацептивы. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала доктор медицинских наук Ольга Верба.

В первую очередь в зоне риска оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перепады давления и пониженное содержание кислорода в салоне создают дополнительную нагрузку на сосуды. Не менее уязвимы курильщики — никотин вызывает сужение сосудов и повышает вязкость крови, что в условиях длительного сидения может привести к печальным последствиям.

Особое внимание врачи рекомендуют уделять беременным женщинам. Гормональные изменения в сочетании с давлением увеличивающейся матки на вены значительно повышают вероятность тромбообразования. Аналогичный риск существует для женщин, принимающих оральные контрацептивы — содержащийся в них эстроген способствует сгущению крови.

В группу риска попали и спортсмены, особенно те, кто находится на этапе «сушки». Обезвоживание организма и потеря электролитов делают кровь более густой, что в условиях перелета создает идеальные условия для образования тромбов.

«Все эти факторы в сочетании с длительным сидением в одной позе, сухим воздухом в салоне и перепадами давления создают опасную комбинацию», — предупредила доктор.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют соблюдать простые правила. Прежде всего, необходимо поддерживать водный баланс — пить достаточное количество чистой воды, избегая при этом алкоголя и кофе, которые способствуют обезвоживанию. Одежда должна быть свободной и не сдавливать сосуды, особенно в области таза и ног.

Внимание стоит уделить двигательной активности. Каждые полтора-два часа нужно вставать и прохаживаться по салону. Если это невозможно, следует выполнять простые упражнения прямо в кресле: вращать стопами, напрягать и расслаблять икроножные мышцы, менять положение ног.

Для перелетов продолжительностью более трех часов врачи рекомендуют использовать компрессионный трикотаж. Беременным женщинам советуют носить его не только во время полета, но и после приземления, пока они не доберутся до места назначения.

Температура воздуха в салоне также может влиять на самочувствие. Прохладный воздух помогает уменьшить отеки, поэтому пассажирам из группы риска можно попросить бортпроводников отрегулировать климат-контроль.

При этом врачи категорически не рекомендуют принимать кроворазжижающие препараты без назначения специалиста. Такая самодеятельность может привести к серьезным осложнениям, включая внутренние кровотечения.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать перелет более комфортным и безопасным для пассажиров из группы риска. Главное — помнить о потенциальной опасности и заранее позаботиться о своем здоровье.

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