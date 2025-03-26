Николай Патрушев объяснил стратегическое значение Арктики для России

В современных военно-политических реалиях стратегическое значение Арктики для России возрастает. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ.

Тема совещания — «Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта «Арктика и Северный морской путь» в рамках международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

В связи с этим, важнейшей задачей для страны является ускорение развития Арктической зоны.

«Ускорение экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны, сохранение за нашей страной суверенитета над арктической территорией, а также Северным морским путем и шельфом являются важнейшими задачами обеспечения национальных интересов и безопасности в Арктике», — подчеркнул Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгидромет создает цифровую платформу для изучения глобального климата. Она позволит делать более точные прогнозы.

Об уникальных проектах России, благодаря которым можно узнать, как меняется глобальный климат, говорили на коллегии Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Это и исследования в Артике и Антарктиде, и система мониторинга мерзлоты, а также запуск новых спутников и передовых технологий. Все это позволяет делать прогнозы точнее.