«Очередная атака»: Анастасия Решетова намекнула на заказную травлю

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Анастасия Решетова пожаловалась на заказную травлю в интернете

Анастасия Решетова заговорила о заказной травле

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Хейтеры не оставляют знаменитость в покое после слухов о ее романе с экс-супругом певицы Алсу.

Модель Анастасия Решетова столкнулась с заказной травлей. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Недавно подписчики обнаружили, что экс-возлюбленная рэпера Тимати, ограничила возможность оставлять комментарии под своими публикациями в Сети. Когда они задались вопросом, что стало причиной, то блогер раскрыла — на нее обрушилась заказная травля.

«Очередная атака проплаченных ботов. Я не узнаю, когда у человек, который это делает, уже наконец появится мозг и другого рода потребности», — написала Решетова.

Однако модель не стала раскрывать имя того самого недоброжелателя. Причем это уже не первая атака в интернете. Похожая ситуация произошла в декабре. В ответ Решетова отметила, что обидчик выбрал неверную тактику, и такими действиями он просто потратит свои деньги, а не насолит ей.

Анастасия столкнулась с потоком критики после того, как ее заподозрили в романе с бизнесменом Яном Абрамовым. По слухам, именно эта связь стала причиной того, что певица Алсу подала на развод. Сама же Решетова отрицала свои отношения на тот момент с женатым мужчиной. Однако Алсу модели не поверила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу рассказала о своих ошибках в браке с Абрамовым.

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