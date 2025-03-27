SHAMAN провел урок музыки в родной гимназии в Новомосковске: «Хочется что-то отдавать взамен»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 640 0

SHAMAN провел урок музыки в родной гимназии в Новомосковске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Исполнитель пообщался со школьниками в кабинете, где когда-то сам грыз гранит науки.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, приехал в родной Новомосковск, чтобы провести открытый урок музыки ученикам гимназии № 13 — школы, в которой он тоже учился.

Занятие было посвящено современной патриотической музыке. Оно проходило в том же кабинете, где когда-то сам Дронов изучал азы музыкальной теории. Вел занятие артист не один, помогала его учительница — почетный работник общего образования Российской Федерации Вера Власова.

Вместе с педагогом SHAMAN разобрал с учениками свои популярные хиты — «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия». Конечно же, исполнитель поделился со школьниками не только историей создания этих песен, но и рассказал, почему для него было важно снять клип на песню «Моя Россия» как раз в Новомосковске — в месте, где он родился и вырос.

«Мне очень хочется что-то отдавать взамен, оставлять здесь что-то свое: будь то большой концерт на стадионе или урок музыки в родной школе, где мы вместе с детьми поем песни о родине. Мне кажется, что это очень правильно и мудро, в школе исполнять современные песни о том, насколько прекрасна и сильна наша страна», — объяснил Дронов.

После открытого урока музыки SHAMAN отправился на саундчек перед концертом в Новомосковске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хиты SНАМАN и народного артиста РФ Олега Газманова хотят добавить в школьную программу по музыке. В Минпросвещения считают, что сейчас многие подростки попросту не воспринимают музыку серьезно. Хотя это такой же обязательный предмет, как русский язык и математика. Одной из важных задач обновленной программы станет воспитание патриотизма и любви к родине

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