Звезда озвучки «Звездных войн» Клайв Ревилл умер в США

Новозеландско-британский киноактер Клайв Ревилл умер в возрасте 94 лет в Штатах. Об этом сообщило издание The New York Post.

Он ушел из жизни в доме престарелых в штате Калифорния. Его дочь в американских средствах массовой информации (СМИ) упоминала, что отец много лет боролся с деменцией.

Именно его голос принадлежит императору Палпатину из саги «Звездные войны». За свою жизнь Ревилл снялся или озвучил роли в 187 картинах. Но к профессии он пришел не сразу — с молодости работал бухгалтером. В 30 лет неожиданно для всех Ревилл решил начать актерскую карьеру.

Вскоре он дебютировал на Бродвее. Через четыре года его пригласили поучаствовать в картине «Достичь небес», но в титрах молодого актера не указали.

Свою первую роль с именем на широком экране Ревилл получил только в 1965 году в фильме «Банни Лейк исчезает». С годами он трижды был номинирован на серьезные премии — «Золотой глобус» и «Тони».

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