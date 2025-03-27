Звезда озвучки «Звездных войн» Клайв Ревилл умер в США

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 45 0

Номинанту на премии «Золотой глобус» и «Тони» было 94 года.

Звезда озвучки «Звездных войн» Клайв Ревилл умер в США

Фото: starwars.fandom.com

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Новозеландско-британский киноактер Клайв Ревилл умер в возрасте 94 лет в Штатах. Об этом сообщило издание The New York Post.

Он ушел из жизни в доме престарелых в штате Калифорния. Его дочь в американских средствах массовой информации (СМИ) упоминала, что отец много лет боролся с деменцией.

Именно его голос принадлежит императору Палпатину из саги «Звездные войны». За свою жизнь Ревилл снялся или озвучил роли в 187 картинах. Но к профессии он пришел не сразу — с молодости работал бухгалтером. В 30 лет неожиданно для всех Ревилл решил начать актерскую карьеру.

Вскоре он дебютировал на Бродвее. Через четыре года его пригласили поучаствовать в картине «Достичь небес», но в титрах молодого актера не указали.

Свою первую роль с именем на широком экране Ревилл получил только в 1965 году в фильме «Банни Лейк исчезает». С годами он трижды был номинирован на серьезные премии — «Золотой глобус» и «Тони».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 64-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Алексей Веселкин.

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Звезда озвучки «Звездных войн» Клайв Ревилл умер в США

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