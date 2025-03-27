Умер актер и радиоведущий Алексей Веселкин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 78 0

Он вел такие известные программы, как «Царь горы» и «До 16 и старше».

Умер актер и радиоведущий Алексей Веселкин

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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На 64-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Алексей Веселкин. Печальную новость сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Алексей Алексеевич, дорогой, нам всем будет вас не хватать… Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь! Мы с вами», — сообщается на сайте учреждения культуры.

В этом театре актер служил более 40 лет. За это долгое время им было сыграно порядка 60 ролей.

«Еще в прошлом году мы восторгались его Фамусовым в „Горе от ума“, которого Алексей Алексеевич играл нешаблонно и неординарно для российской сцены», — сообщили в РАМТ.

Веселкин российскому зрителю не только как актер, но и теле- и радиоведущий. Он вел несколько популярных детских телепроектов, таких как «Царь горы», «Будильник», «До 16 и старше».

В 1996 году он получил звание заслуженного артиста России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер младший брат Владимира Кузьмина.

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