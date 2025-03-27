Боевик ВСУ рассказал, как его обобрали до нитки и отправили на передовую

Закрытые границы и отказ в трудоустройстве без военного билета заставили украинца пойти служить. Вот только на поле боя он оказаться не хотел

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Марьян Мороз дал несколько взяток, чтобы остаться в тылу, но все равно попал на фронт. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Он рассказал, что сам вступил в ряды ВСУ, поскольку границы страны были закрыты, а без военного билета невозможно было устроиться на работу. В военкомате он дал взятку, чтобы его не отправили в зону боевых действий.

«Меня оставили служить в тылу из-за того, что я сотруднику комиссариата заплатил пять тысяч долларов», — рассказал пленный.

Тогда он попал в военный колледж сержантского состава во Львове. Однако и там пришлось платить офицеру за то, чтобы его не отправили на передовую. По словам украинца, в этот раз он отдал три тысячи долларов.

В третий раз заплатить просили уже в части в Тернопольской области, но денег у Мороза уже не было. Тогда его перевели в Сумскую область, где уже велись боевые действия.

«Мне дали одну гранату, патроны для автомата. В плен попал, когда мы заступали на другую позицию. <…> Нас захватили, и мы сдались в плен», — рассказал Мороз.

Он также отметил, что российские военные обращаются с ним хорошо.

«Накормили, напоили, если нужна какая-то медицинская помощь, то предоставляют, не отказываются», — рассказал пленный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену.