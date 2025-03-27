Россия обсуждает сотрудничество с Турцией и Вьетнамом по Севморпути

Россия обсуждает сотрудничество с Турцией и Вьетнамом по Северному морскому пути — рассказал сегодня глава «Росатома» Алексей Лихачев на полях международного арктического форума.

Он проходит в эти минуты в Мурманске. Глава «Росатома» также отметил, что с другими странами уже достигнуты договоренности, реализуются совместные проекты.

«Международные отношения уже включили в себя повестку развития СНП. Но и на бизнес-уровне, на уровне предприятий, совместных структур — подготовка инвестиционных проектов. Это точно совершенно работа с Китайской Народной Республикой (КНР), и это далеко не только подготовка презентаций. Это конкретные 14 транзитных рейсов через СНП, с почти 1,5-милионнами объемов тонн. Для международного транзита — это такой рекордный показатель», — рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, также ведется работа с Объединенными Арабскими Эмиратами по контейнерным перевозкам.

При этом глава госкорпорации подчеркнул, что это не только строительство флота и создание удобных маршрутов. Необходима сопутствующая инфраструктура на земле. Нужно позаботиться об организации транспортно-логистических узлов.