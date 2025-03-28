Не просто картошка: в чем вред любимого детьми и взрослыми блюда

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 26 0

Врач Жарова: чипсы вызывают рак

Не просто картошка: в чем вред любимого детьми блюда

Фото: 5-tv.ru

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Хрустящий снек из этого овоща удерживает лидирующие позиции среди самых потребляемых россиянами до 35 лет закусок.

Чрезмерное употребление чипсов ведет к развитию онкологических заболеваний. Соответствующее заявление сделала старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Мария Жарова в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, люди часто приравнивают чипсы к обычной картошке. Тем не менее приготовление закуски в раскаленном масле приводит к образованию в ней канцерогенных веществ и трансжиров. По этой причине похрустывание чипсами на досуге может привести к раку желудка и кишечника, а также к сердечным патологиям.

Более того, к сердечно-сосудистым заболеваниям ведет и большое количество соли в составе продукта.

Вместо вредной закуски специалист рекомендовала обратить внимание на сублимированные на аэрогриле овощи, а также предложила готовить чипсы дома без добавления соли. В свою очередь, чтобы заинтересовать детей можно вырезать из свежих овощей фигурки и зверят, а также предлагать им макать альтернативные снеки в соусы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую опасность скрывает хлорированная вода.

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