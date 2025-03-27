Смертельные инфекции в бассейне: какую опасность скрывает хлорированная вода
Несмотря на то, что плавание благотворно влияет на здоровье как детей, так и взрослых, вода в бассейнах содержит множество бактерий, способных нанести серьезный вред.
Фото, видео: 5-tv.ru
Минздрав США считает, что «подхватить» инфекцию в аквапарке проще, чем при купании в реках и озерах. Это подтвердили и проверки бассейнов в зарубежных отелях. Помимо грибков и норовирусов, ученые обнаружили в воде гостиниц таких паразитов, как криптоспоридии, кишечные лямблии и шигеллы.
Из аквапарка — на больничную койку? В какой бассейн лучше не нырять? И что за опасности таят водные горки? На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна Советов».
Чем можно заразится в бассейнах
Микроорганизмы способны обитать даже в кристально чистой воде. Поэтому прозрачность воды не всегда гарант качества.
«Лямблии, как правило, являются источником инфекции с поражением желудочно-кишечного тракта, иногда достаточно тяжелым. У людей с ослабленным иммунитетом и маленьких детей они могут вызывать очень серьезные последствия, доходящие иногда даже до летального исхода», — рассказывает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.
Истории заражения есть уже со всей России. Дети приходят из аквакомплексов с ротавирусной инфекцией и другими заболеваниями. Тяжелейшим отравлением закончилось катание с водных горок и для сына актрисы Евгении Осиповой.
«Под утро сыну стало плохо, стало мутить, тошнить, никакие абсорбенты нам не помогали, даже активированный уголь», — поясняет артистка.
Скорая увезла Максима в больницу, и анализы показали, что причиной недомогания ребенка стала хлорированная вода.
«Лечились мы неделю где-то. Даже после этого все равно себя слабо очень чувствовал», — делится сын Евгении Максим.
Отравление — не единственная опасность, которая подстерегает любителей аквапарков и бассейнов. Куда страшнее «болезнь легионеров».
Легионеллез или «Болезнь легионеров» — это инфекция, которую вызывает бактерия легионелла. Обитает она преимущественно в резервуарах с водой и в системах стоячих вод. Заболевание характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением дыхательной и центральной нервной систем.
«Возбудитель легионелла может вызывать массовые случаи пневмонии. Прохладный влажный климат является идеальной средой для того, чтобы эти палочки сохранялись, размножались и распространялись. В частности, большие общественные бассейны», — утверждает Иван Коновалов.
После купания в бассейнах к врачам обращаются с самыми разными жалобами.
«Возможно возникновение различных кишечных инфекций при заглатывании воды, воспаления среднего уха, отит, конъюнктивит», — рассказывает начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по городу Москва Алексей Худобуров.
Врачи настоятельно рекомендуют пользоваться в общественных местах исключительно своими полотенцами и ни в коем случае не ходить босиком, только в тапочках.
«При посещении бассейна еще есть риск получить грибковую инфекцию, эпидермофитию, грибковое поражение кожи или онихомикоз, грибковое поражение ногтей. Непосредственно в самой воде грибки не плавают и не поджидают свою жертву, но теплая влажная среда душевых кабин, тапочек, раздевалок — это как раз зона повышенного риска инфицирования грибковой инфекцией», — объясняет инфекционист, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Что добавляют в воду бассейна
За тем, чтобы вода в бассейне была чистой и безопасной, следит целая команда специалистов. Они берут пробы и добавляют разрешенные химикаты, строго соблюдая дозировку. Любое нарушение технологии чревато тяжелыми последствиями для тех, кто решит поплавать.
«Если один элемент выходит из строя, то второй элемент автоматически делает нам пакость. И у нас бассейн превращается либо в болото, либо передозируется химией, и идет очень сильный запах. Этот запах своего рода яд, хлор», — делится инженер по эксплуатации оборудования бассейнов Денис Чуханов.
Для исследования были взяты пробы воды в трех разных столичных бассейнах. Они оказались довольно неожиданными. Во всех химикатов больше, чем должно быть.
«В образце под номером один было обнаружено превышение по содержанию хлороформа. Хлороформ считается токсичным веществом. Кроме того, он считается предположительно канцерогеном», — комментирует процесс химик Петр Иванов.
Во второй пробе уровень содержания хлора также оказался превышен. Сам по себе он считается безопасным. Однако при контакте с различными загрязнениями — потом или косметическими средствами — он превращается в сильный химический раздражитель — хлорамин. Тот, в свою очередь, виновник различных проблем с кожей и слизистыми.
«В образце под номером три больше всех содержания остаточного свободного хлора», — поясняет химик.
Очень важно в бассейне соблюдать меры предосторожности. Прежде чем нырнуть в него, необходимо принять душ с мылом. Стоит отказаться от посещения аквапарка, если есть симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта. И, наконец, не нужно глотать воду — это самая частая причина недомоганий после купаний.
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