Четверо туристов из Москвы погибли при сходе лавины в Магаданской области

Еще одна трагедия произошла в Магаданской области. При сходе лавины погибли четверо туристов из Москвы.

Всего в лыжном походе участвовали шестеро человек из горного туристического клуба Московского государственного университета (МГУ). Они приехали для подтверждения квалификации и должны были пройти в общей сложности 190 километров.

Группа зарегистрировалась в МЧС, у всех с собой были лавинные датчики, GPS-навигатор, спутниковый трекер.

Поэтому искать пострадавших начали практически сразу после того, как сошла лавина. Весь минувший день на месте работали спасатели и два поисковых вертолета.