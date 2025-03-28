Аэропорт Горно-Алтайска получил статус международного

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Это выгодно для развития туризма в регионе.

Фото, видео: Тырышкин Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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В России появился еще один международный аэропорт. Такой статус присвоили воздушной гавани Горно-Алтайска.

Сейчас там идет реконструкция. Специалисты создают многосторонний пункт пропуска. В первую очередь, это выгодно для развития туризма. Как внутреннего, так и международного.

По плану, пропускная способность аэропорта вырастет более чем в пять раз. А поездки в регион станут намного удобнее.

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