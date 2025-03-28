Россия потребовала от международных организаций добиться от Молдавии освобождения Гуцул

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РФ потребовала от ООН добиться от Молдавии освобождения Гуцул

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

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Москва осуждает притеснение политических сил, которые выступают за сближение с Россией.

Россия потребовала от международных организаций добиться освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. Оказать давление на власти Молдавии призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе наш постоянный представитель Александр Лукашевич.

О политическом преселедовании оппозиции в республике заявили и в ООН. На дело Гуцул обратил внимание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрии Полянский. Дипломаты подчеркнули, что Москва осуждает притеснение политических сил, которые выступают за сближение с Россией. Незаконное задержание Евгении Гуцул вызывает возмущение и в самой Европе.

«Еврокомиссия хочет провести подобное не только в Молдавии, но повсюду. Она хочет мстить нам, болгарам, мстить всем, кто осмеливается выразить несогласие с „еврофашистской“ комиссией. Мстят всем, кто выступает за права европейцев, будь то Альтернатива для Германии, патриотические силы Венгрии, Чехии, Польши», — заявил болгарский политик, лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева еще в среду. При этом официальные обвинения ей так и не предъявили.  Прокуратура настаивает на ее аресте. Молдавские власти заявили, что это связано, якобы, с разбирательством по делу о незаконном финансировании политической партии. Но никаких доказательств не предоставили.

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