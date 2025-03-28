Еще один: Костенко готова родить Тарасову пятого ребенка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

Анастасия Костенко: мой организм готов к пятой беременности

Костенко готова к пятой беременности

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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О пополнении в семье знаменитостей мечтают даже дети.

Модель Анастасия Костенко готова к пятой беременности. О том, что жена футболиста Дмитрия Тарасова восстановилась после рождения младшего сына, написало издание 7Дней.ru.

Супруги недавно опубликовали видео, в котором Анастасия призналась, что ее организм уже готов к вынашиванию еще одного малыша.

«Я, кстати, восстановилась, прилив сил у меня», — заявила модель.

Про рождение пятого ребенка звезды говорят регулярно. Незадолго до признания Костенко Тарасов уверял подписчиков, что хочет подарить еще одну жизнь. Планировать очередную беременность они, скорее всего, будут, но еще неизвестно когда.

Данное заявление взбудоражило интернет-пользователей, которые обвинили спортсмена в том, что он не думает про здоровье супруги.

О пополнение в семье мечтают не только родители. Младшая дочь звезд Ева сказала, что хочет и сестру, и братика.

Кроме Евы, пара воспитывает еще одну наследницу — Милану и двух сыновей — Алексея и Ярослава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов снова потерял работу.

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