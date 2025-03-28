Рэпера Obe 1 Kanobe задержали в Подмосковье за выращивание конопли

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

В квартире у исполнителя находилось больше 20 горшков с запрещенными растениями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50; 5-tv.ru

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В Ленинском округе Подмосковья задержали 39-летнего рэпера Никиту Канобовича, более известного под псевдонимом Obe 1 Kanobe. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник выращивал наркосодержащие растения в арендованной квартире, которая находилась в поселке Совхоз имени Ленина.

«При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей…» — отметила Татьяна Петрова.

Кроме того, в квартире находилось специальное оборудование для выращивания запрещенных растений. Растения были отправлены на экспертизу.

Татьяна Петрова отметила, что в отношении рэпера возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства наркотических средств. Сейчас он заключен под стражу. Исполнитель уже ранее был судим за хулиганство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Елена Блиновская обжаловала свой приговор.

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