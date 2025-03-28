Снова вместе: Sex Pistols анонсировали первый за два десятилетия тур

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 20 0

AP: Sex Pistols сообщили о первом за последние 22 года туре

Снова вместе: Sex Pistols анонсировали первый за два десятилетия тур

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Carsten Thesing

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Знаменитые музыканты вновь отправятся на гастроли.

Легендарная британская панк-рок-группа Sex Pistols запланировала выступления после 20-летнего перерыва. Соответствующим объявлением музыканты поделились с Associated Press.

По данным агентства, дебютной в предстоящем гастрольном туре сценой станет памятная для участников площадка — зал «Лонгхорн» в техасском Далласе. Там группа выступала во время своих первых гастролей.

«Ковбои швыряли в нас свиные копыта, бутылки и прочее», — поделился воспоминаниями о давнем концерте гитарист Стив Джонс.

Тем не менее точных сведений о предстоящем туре еще нет.

«Мы думали снова распасться в Сан-Франциско», — пошутил (или нет?) Джонс, напомнив о том, что именно в Сан-Франциско группа в 1978 году заявила об уходе со сцены.

Известно, что в тур отправятся оригинальный гитарист Стив Джонс, барабанщик Пол Кук и басист Глен Мэтлок, а также солист Фрэнк Картер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Tyga приедет в Москву с концертом.

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