В Башкирии подросток умер после футбольной тренировки

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 38 0

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Башкирии подросток ушел из жизни после спортивной тренировки

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В городе Ишимбай республики Башкортостан тринадцатилетний футболист умер во время тренировки. Соответствующее заявление сделала на странице в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Проводится проверка по факту смерти 13-летнего подростка», — сообщили представители ведомства.

По предварительной информации, полученной следствием, самочувствие мальчика ухудшилось прямо во время тренировки. На помощь юному спортсмену прибыли врачи скорой помощи, которые приняли решение о его госпитализации. Однако в больнице пациент скончался.

Наиболее вероятной причиной смерти специалисты называют сердечную недостаточность.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд отправил под арест мать убитого отчимом семилетнего мальчика в городе Черняховске Калининградской области. Ее обвинили в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

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