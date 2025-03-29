Режиссер сериала «Адмирал Кузнецов» рассказал о съемках в кинопарке «Москино»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

На площадке велись практически боевые действия — и все для того, чтобы зритель ощутил всю глубину эмоций.

Режиссер сериала «Адмирал Кузнецов» рассказал о съемках в кинопарке «Москино»

Фото: mos.ru

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Сериал «Адмирал Кузнецов» победил на фестивале «Виват кино России!» и вошел в число номинантов премии «Золотой орел» в 2024 году в категории «Лучший телевизионный сериал». Военная драма стала первой картиной, снятой в кинопарке «Москино». На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина рассказали, как проходили съемки картины.

Сюжет сериала рассказывает о выдающемся флотоводце Николае Кузнецове, которому предстоит борьба с противником Эрихом Редером. Адмиралу придется принимать рискованные решения, влияющие на исход войны и судьбу государства. В сериале также есть любовная линия, воплощенная героинями Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.

Так, для съемок были созданы окопы и блиндажи, а для сцен с танковыми боями построили улицы Таллина периода Второй мировой войны.

«Кинопарк „Москино“ — уникальная площадка, объединяющая талантливых кинематографистов. Мы гордимся проектами, которые здесь снимаются, и помогаем воплощать творческие идеи. Победы в крупных кинофестивалях — это только начало. Российский кинематограф ждет большое будущее, и создание кинопарка — тому подтверждение», — сказал гендиректор кинопарка «Москино» Кирилл Косенко.

Режиссер Сергей Виноградов добавил, что специально для съемочной команды на «Москино» воссоздали улочки эстонского Таллина.

«Специально для нас построили практически кусочек Таллина. Фасады домов выглядели очень убедительно. Мы снимали тяжелые сцены, со взрывами и трюками, на площадке работали десять каскадеров, танк входил в город, то есть на площадке велись практически боевые действия», — рассказал режиссер.

Съемки сериала также проходили в Медыни, Санкт-Петербурге, Выборге, Гатчине и Новороссийске.

«Москино» — часть проекта Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры.

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