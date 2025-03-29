Собирали пять часов: мужчина остался без лица после прогулки на электросамокате

Врачам пришлось создать титановую маску.

В Подмосковье 56-летний мужчина едва ли не лишился лица после аварии на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пострадавший поступил в Мытищинскую больницу с множественными травмами. Оба глаза провалились в верхнечелюстные пазухи, а также был сложный перелом костей лицевого скелета и твердого неба.

Оказывается, так завершилась прогулка на электросамокате, когда в мужчину врезался другой водитель средства индивидуальной мобильности. Операция длилась в общей сложности около пяти часов.

«Фактически создали титановую маску на лице пациента. Ситуацию осложнял огромный дефект костной ткани, многие костные отломки пришлось удалять. Из-за этого очень сложно было зафиксировать пластины в районе зубов», — объяснила заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали и перевели на амбулаторное лечение. Благодаря медикам у пациента восстановилась речь и мимика. Единственное, осталась проблема с движением лица на участке щеки, где был полный разрыв мягких тканей. Пострадавшему придется пройти дополнительную операцию.

В Минздраве подчеркнули, что во время вождения электросамокатов следует соблюдать технику безопасности, использовать защиту, смотреть по сторонам и не превышать скорость.

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