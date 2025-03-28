Плакал от вздутия живота: младенец два месяца носил в животе нерожденного брата

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 86 0

Mirror: в Афганистане ребенок родился с плодом своего близнеца в животе

Плакал от вздутия живота: младенец два месяца носил в животе нерожденного брата

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В Афганистане медицинские работники столкнулись с непростой задачей.

Грудной младенец из Афганистана два месяца носил в своем животе части тела своего нерожденного брата-близнеца. Об удивительном, но непростом случае рассказало издание Mirror.

Изначально история казалась банальной — двухмесячный ребенок часто плакал из-за младенческих колик, родители заметили постоянное вздутие живота. Через какое-то время постоянный детский плач уже начал переходить границы нормы, обеспокоенные папа и мама обратились в больницу.

Врачи обнаружили уплотнение размером 8×12 сантиметров. Оно легко прощупывалось с помощью ладони. Подозревали самый очевидный вариант — нейробластома или опухоль.

Однако томография показала другой результат — в животе у ребенка были части жира, костей, тканей и даже позвоночник с ребрами плода. Мальчика срочно отправили на сложнейшую операцию — врачи извлекли младшего брата в мембранном мешке, связанным с аортой.

В образовании оказался недоразвитый плод с волосами, ногами, руками и головой. Такие ситуации достаточно редки, обычно их называют «плод в плоде» — когда один из близнецов поглощает другого, но эмбрион не рассасывается, а продолжает развиваться внутри первого брата.

Хирурги сделали свою работу идеально — ребенок уже идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опухоль весом шесть килограммов удалили пациентке хирурги из Миасса Челябинской области. Женщина долгие годы не обращалась в больницу, дискомфорт она начала ощущать лишь когда началось нарушение кровообращения и некроза на верхушке липомы. На прием она пришла с жалобами на неприятный запах.

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