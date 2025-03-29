В Нижнем Новгороде состоялось прощание с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 889 0

Журналист погиб в зоне боевых действий 24 марта.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прощание с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым состоялось в храме в честь Всех Святых в Нижнем Новгороде. Кадры церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Карьера Андрея Панова началась именно в Нижнем Новгороде, где он работал на местных телеканалах «Волга» и «Кремль». В 2019 году он присоединился к команде телеканала «Звезда».

Коллеги и зрители запомнили его как талантливого и преданного своему делу журналиста.

«Андрей действительно был огромный профессионал. Это человек, который просто был железно готов в любую минуту сделать все», — рассказал журналист Константин Исаев.

На церемонию прощания был доставлен венок с траурной лентой в цветах российского триколора от президента России Владимира Путина. Кроме того, цветы в память о журналисте прислали с Пятого канала, МИЦ «Известия» и, конечно, самого телеканала «Звезда».

В последний путь Панова проводили не только родные и близкие, но и коллеги из Нижнего Новгорода и Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошло прощание с водителем «Звезды» Александром Сиркели во Владимирской области.

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