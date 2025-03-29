Прошло прощание с водителем «Звезды» Александром Сиркели во Владимирской области

В Киржаче Владимирской области простились с Александром Сиркели, водителем съемочной группы телеканала «Звезда». Родные, друзья и просто неравнодушные к трагедии люди собрались, чтобы проводить его в последний путь.

«Ко всему относился честно, добросоветстно, с долгом чести. Много приходилось ему испытывать и выполнять всякие поставленные задачи. Ко всем людям относился самым хорошим образом», — рассказал Михаил Терешков, начальник автотранспортной службы телеканала «Звезда».

Среди множества цветов был и траурный венок от президента России Владимира Путина. Телеканал «Звезда» подал ходатайство о посмертном присвоении погибшему Ордена Мужества.

Водитель «Звезды» Александр Сиркели был убит 24 марта 2025 года в ЛНР в результате атаки со стороны ВСУ. В тот же день в зоне СВО от разрыва снаряда погибли оператор «Звезды» Андрей Панов и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Жизнь наших коллег оборвалась, когда они выполняли свой долг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму простились с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком