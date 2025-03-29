Федор Конюхов вынужден прервать свое путешествие из-за поломки лодки

Прославленный российский путешественник Федор Конюхов был вынужден прервать свое одиночное плавание через мировые океаны из-за неисправности лодки. Мореплаватель провел в пути 114 из 200 запланированных дней.

Свое путешествие от берегов Южной Америки к побережью Австралии на весельной лодке Конюхов начал 5 декабря 2024 года — в ходе путешествия он должен был впервые в истории в одиночку пересечь два мировых океана.

К сожалению, из-за внешних обстоятельств путешественник был вынужден прервать свою экспедицию — у лодки отказали ключевые системы жизнеобеспечения, а также блок управления, в том числе автопилотом. Из-за этого судно не удастся удерживать на заданном курсе, и оно собьется с пути.

73-летний путешественник будет в ближайшие дни эвакуирован проходящим мимо судном, однако судьба лодки пока что остается неизвестной. Если ее не получится поднять на борт — Конюхов будет вынужден провести консервацию всех систем и отправить ее в свободный дрейф до берегов Австралии.

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