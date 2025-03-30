Европейским странам, по мнению экс-премьера, нужно снизить внимание к социальной защите граждан.

Евросоюзу необходимо снизить расходы на социальную защиту в пользу повышения обороноспособности альянса. Соответствующее заявление сделал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке для издания Daily Mail.

«Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и ответить на основное обвинение в нахлебничестве», — назвал он причину, по которой необходимо срочно реформировать действующую экономическую модель.

Экс-премьер сравнил предоставляемые американцам и европейцам государственные «подушки безопасности». Так, у британцев есть «всевозможные удобства и защита», с которыми американские граждане вовсе не знакомы. Более того, Джонсон отметил, что, в отличие от британских коллег, рабочие в США лишены оплачиваемого больничного и отпуска по уходу за ребенком для родителей.

Таким образом, все расходы на излишнюю «роскошь» Борис Джонсон предлагает перенаправить на армию, последовав примеру Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европейский союз сохранит санкции против России.