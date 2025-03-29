«Серьезные проблемы»: актриса Сидни Суини отменила давно запланированную свадьбу

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 40 0

Сидни Суини отменила свадьбу с Джонатаном Давино

«Серьезные проблемы»: актриса Сидни Суини отменила давно запланированную свадьбу

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler/ Eyepix Group

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У жениха и невесты появились разногласия незадолго до торжества.

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини отказалась выходить замуж за своего возлюбленного, продюсера Джонатана Давино. Соответствующее заявление сделал приближенный к паре источник в беседе с Us Weekly.

«У Сидни и Джонатана были серьезные проблемы, но они не полностью расстались. Сейчас дела идут не очень хорошо, но они все еще не сдаются. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу», — поделился деталями инсайдер.

Исходя из информации, которую удалось получить изданию, инициатором отмены свдьбы стала сама актриса, которая была слишком сильно погружена в работу и не смогла заниматься еще и организацией предстоящего торжества.

«Джонатан понимает амбиции Сидни, но ему не хватает ее внимания», — описал собеседник чувства продюсера.

Известно, что закрепить союз пара должна была в мае. В свою очередь, обручились Сидни Суини и Джонатан Давино еще три года назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла первая свадьба Ирины Хакамады.

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