Пятилетняя девочка утонула в пруду около частного дома на севере Москвы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

На севере Москвы пятилетняя девочка утонула в пруду около частного дома

На севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Родители оставили ребенка без присмотра.

Пятилетняя девочка утонула в пруду рядом с частным домом на Новосходненском шоссе в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Сегодня пятилетняя девочка упала в водоем, расположенный около частного домовладения на Новосходненском шоссе. Малолетняя скончалась», — сказано в сообщении.

Известно, что родители погибшей гостили у хозяев дома. Девочка в одиночестве проводила время на территории частного домовладения. Она упала в водоем и не смогла самостоятельно выбраться на берег. Ведомство призвало не оставлять без присмотра своих детей и сообщило, что установление обстоятельств, ход дела и результаты процессуальной проверки будут контролироваться Головинской межрайонной прокуратурой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-центра в Казани. В связи с произошедшим организована прокурорская проверка. Предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента. По инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело об указании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следственный комитет контролиует ход расследования.

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