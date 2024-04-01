Кто ответит? Семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-центра в Казани

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 27 0

В Казани семилетний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-центров

Кто ответит? Семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-центра в Казани

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Семилетний ребенок утонул в одном из фитнес-клубов Казани. Об этом сообщили представители прокуратуры республики Татарстан.

«По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства», — написано в публикации в официальном Telegram-канале ведомства.

По инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство взяло расследование под свой контроль, добавили представители Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что в элитном фитнес-клубе в Подмосковье утонула пятилетняя девочка. По сообщению очевидцев, она захлебнулась в бассейне, а бригада скорой помощи не приезжала около трех часов с момента вызова. Ребенка так и не смогли спасти.

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